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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПрибыль Disney превзошла ожидания аналитиков и разочаровала Уолл-стрит
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Прибыль Disney превзошла ожидания аналитиков и разочаровала Уолл-стрит


Прибыль Disney превзошла ожидания аналитиков и разочаровала Уолл-стрит
Фото: AmericaRU.com
Disney сообщила, что ее прибыль за первый квартал превзошла ожидания аналитиков, но доходы не оправдали оценок Уолл-стрит. Доход снизился до 14,78 миллиардов долларов, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году. Выручка в расчете на одну акцию составила 1,55 доллар.

Аналитики Thomson Reuters прогнозировали общую прибыль в размере 15,26 миллиардов долларов и 1,49 доллар на акцию. Акции компании в ходе электронных торгов после закрытия биржевой сессии упали на 1,4 процента.

Сегмент потребительских товаров и интерактивных медиа принес компании около 1,48 миллиарда долларов, по сравнению с ожидаемыми 1,75 миллиарда долларов. Выручка в сегменте кабельных сетей и вещания составила 6,23 миллионов долларов, а операционная прибыль снизилась на 4 процента до 1,36 миллиарда долларов. В сегменте парков развлечения доход вырос до 4,56 миллиардов долларов.
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