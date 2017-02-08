Прибыль Disney превзошла ожидания аналитиков и разочаровала Уолл-стрит

Фото: AmericaRU.com
Аналитики Thomson Reuters прогнозировали общую прибыль в размере 15,26 миллиардов долларов и 1,49 доллар на акцию. Акции компании в ходе электронных торгов после закрытия биржевой сессии упали на 1,4 процента.
Сегмент потребительских товаров и интерактивных медиа принес компании около 1,48 миллиарда долларов, по сравнению с ожидаемыми 1,75 миллиарда долларов. Выручка в сегменте кабельных сетей и вещания составила 6,23 миллионов долларов, а операционная прибыль снизилась на 4 процента до 1,36 миллиарда долларов. В сегменте парков развлечения доход вырос до 4,56 миллиардов долларов.
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