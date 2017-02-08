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Главная страница → Раздел: ПолитикаКелли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США
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Келли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США


Келли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США
Фото: AmericaRU.com
Министр национальной безопасности Джон Келли (John Kelly) заявил, что его ведомство должно было задержать приказ Дональда Трампа (Donald Trump), который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней.

"Оглядываясь назад, я считаю, что должен был просто задержать приказ", - сказал Келли. По его словам, приказ был необходимой мерой, потому что тысячи боевиков Исламского государства есть документы, с которыми они могут попасть в Западную Европу и США. Он добавил, что у семи стран, которые попали под указ Трампа - Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен - нет достаточных процедур проверки, которые уверили бы США, что их граждане едут ради туризма и не являются угрозой национальной безопасности. Келли также отклонил идею о том, что приказ Трампа фактически является запретом на мусульман.
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