Келли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США

Фото: AmericaRU.com
"Оглядываясь назад, я считаю, что должен был просто задержать приказ", - сказал Келли. По его словам, приказ был необходимой мерой, потому что тысячи боевиков Исламского государства есть документы, с которыми они могут попасть в Западную Европу и США. Он добавил, что у семи стран, которые попали под указ Трампа - Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен - нет достаточных процедур проверки, которые уверили бы США, что их граждане едут ради туризма и не являются угрозой национальной безопасности. Келли также отклонил идею о том, что приказ Трампа фактически является запретом на мусульман.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Спикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена →
- После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома →
- Если США и Китай не договорятся, то между странами вспыхнет война →
- Апелляционный суд заслушает аргументы о приказе на въезд иммигрантов в США →
- Китайский судья назвал Трампа «главным врагом верховенства закона» →
- Пенс выступил в защиту Трампа и раскритиковал судью, который заблокировал запрет на иммиграцию →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109401
http://www.americaru.com/news/109401