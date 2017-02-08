В результате торнадо, обрушившегося на Новый Орлеан, пострадали, по меньшей мере, 25 человек

Фото: AmericaRU.com
Эдвардс сказал, что его сердце разбито при виде того, что жители Луизианы снова страдают. Большая часть ущерба от стихии затронула восточную часть Нового Орлеана, которая в 2005 году сильно пострадала от урагана Катрина. По его словам, должностные лица неустанно работают, чтобы гарантировать, что каждый гражданин, пострадавший от торнадо, получит необходимую помощь как можно скорее.
Все травмы пострадавших от стихии считаются не опасными для жизни. Сообщений о погибших пока не поступало. По данным Национальной службы погоды, около 60 домов и зданий на востоке Нового Орлеана были повреждены в разной степени.
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