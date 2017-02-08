В результате торнадо, обрушившегося на Новый Орлеан, пострадали, по меньшей мере, 25 человек

8 февраля 2017 года, 06:50

Фото: AmericaRU.com

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В Новом Орлеане, по меньшей мере, 25 человек получили ранения в результате торнадо, который обрушился на юг Луизианы, сообщает Национальная служба погоды. Губернатор Джон Бел Эдвардс (John Bel Edwards) объявил о чрезвычайном положении в штате.Эдвардс сказал, что его сердце разбито при виде того, что жители Луизианы снова страдают. Большая часть ущерба от стихии затронула восточную часть Нового Орлеана, которая в 2005 году сильно пострадала от урагана Катрина. По его словам, должностные лица неустанно работают, чтобы гарантировать, что каждый гражданин, пострадавший от торнадо, получит необходимую помощь как можно скорее.Все травмы пострадавших от стихии считаются не опасными для жизни. Сообщений о погибших пока не поступало. По данным Национальной службы погоды, около 60 домов и зданий на востоке Нового Орлеана были повреждены в разной степени.