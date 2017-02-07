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Главная страница → Раздел: События/Скандалы Школьника избили за ношение кепки с лозунгом Трампа
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Школьника избили за ношение кепки с лозунгом Трампа


Школьника избили за ношение кепки с лозунгом Трампа
Фото: AmericaRU.com
В Миссури шестиклассник обратил на себя гнев одноклассников, надев кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».
Снятое на мобильный телефон видео инцидента, произошедшего в школьном автобусе, показало, что школьники начали кричать на 12-летнего мальчика и спрашивать его о том, поддерживает ли он строительство стены на границе с Мексикой. Позже случай обострился и привел к тому, что ребенка начали толкать и даже несколько раз ударили.

"В какой-то момент он настолько обозлился, что толкнул меня. А потом он продолжал бить меня и прижимать к окну автобуса. Мне нужно было просто его оттолкнуть ", - сказал мальчик о своем обидчике. По словам администрации школы, она приняла дисциплинарные меры в отношении всех школьников, участвовавших в инциденте.

Кристина Кортина, мать пострадавшего мальчика, сказала, что никогда не думала, что на ее сына могут напасть в школе из-за политических убеждений. "Как родителя меня это так расстраивает", - заявила она.
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