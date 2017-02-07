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В прошлом году GM получила 9,43 миллиардов долларов прибыли


В прошлом году GM получила 9,43 миллиардов долларов прибыли
Фото: AmericaRU.com
General Motors сообщила о том, что в 2016 году чистая прибыль компании снизилась до 9,43 миллиардов долларов из-за разовых сборов. Автопроизводитель также заявил, что, несмотря на снижение общей прибыли, работники получат до 12 тысяч долларов в виде ежегодной прибавки к зарплате в связи с быстро растущими продажами в Северной Америке.

За год чистая прибыль GM упала на 2,6 процента. В 2015 году она составила 9,68 миллиардов долларов. Аналитики ожидали, что прибыль в прошлом году составит 6,12 долларов на акцию, что на 22 процента больше по сравнению с прошлым годом. В четвертом квартале GM сообщила о прибыли в размере 1,28 доллара на акцию.

В четвертом квартале чистая прибыль GM упала на 70 процентов до 1,8 миллиарда долларов. Это было связано с разовыми расходами в виде выплаты компенсаций за дефект, из-за которого были отозваны 368 тысяч автомобилей, и неблагоприятными валютными курсами.
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