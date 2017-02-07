Шварценеггер хочет разбить Трампу лицо

7 февраля 2017 года, 19:31

Фото: AmericaRU.com

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Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) продолжает свою долгую вражду с Дональдом Трампом (Donald Trump). В новом интервью он заявил, что хотел бы разбить президенту лицо.В прошлом месяце Трамп раскритиковал актера за низкие рейтинги шоу «Ученик знаменитости», хотя в то время, когда в телепередаче принимал участие сам Трамп, рейтинги были намного ниже нынешних. "Я позвонил своему помощнику и сказал: "Я думаю, что мы должны вернуться в Нью-Йорк и попросить о встрече с президентом. А потом мы просто ударим его лицом об стол", - сказал Шварценеггер.Звезда боевиков добавил, что, в конце концов, решил вести себя прилично. "И тогда я подумал, что мы не можем сделать этого. Я думаю, что стоит быть выше. Не нужно лезть в вонючий разговор скунса", - заявил Шварценеггер.