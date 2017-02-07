Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:05 pm | Чикаго 11:05 am | Сан-Франциско 9:05 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесШварценеггер хочет разбить Трампу лицо
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Шварценеггер хочет разбить Трампу лицо


Шварценеггер хочет разбить Трампу лицо
Фото: AmericaRU.com
Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) продолжает свою долгую вражду с Дональдом Трампом (Donald Trump). В новом интервью он заявил, что хотел бы разбить президенту лицо.

В прошлом месяце Трамп раскритиковал актера за низкие рейтинги шоу «Ученик знаменитости», хотя в то время, когда в телепередаче принимал участие сам Трамп, рейтинги были намного ниже нынешних. "Я позвонил своему помощнику и сказал: "Я думаю, что мы должны вернуться в Нью-Йорк и попросить о встрече с президентом. А потом мы просто ударим его лицом об стол", - сказал Шварценеггер.

Звезда боевиков добавил, что, в конце концов, решил вести себя прилично. "И тогда я подумал, что мы не можем сделать этого. Я думаю, что стоит быть выше. Не нужно лезть в вонючий разговор скунса", - заявил Шварценеггер.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109393
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus