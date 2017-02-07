7 февраля 2017 года, 19:06

Фото: AmericaRU.com

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Ранее считалось, что увеличение и потеря веса регулируются исключительно законами термодинамики, но новые исследования указывают, что все иначе: 100 калорий, которые вы получаете с банкой газированной воды сильно отличаются от 100 калорий, полученных от брокколи.Какие продукты могут нарушить метаболизм? Во-первых, это газированные напитки, которые известны высоким содержанием кукурузного сиропа с фруктозой. Во-вторых, маргарин, в котором много транс-жиров. Транс-жиры могут привести к резистентности к инсулину, что приведет к замедлению метаболизма и увеличению веса, особенно вокруг живота. В-третьих, белый хлеб и другие простые углеводы, которые легко усваиваются организмом.Также на работе метаболизма плохо отражается говядина, которая продается с надписью «выращенная на подножном корме». Обычно в таком случае выращиваемым животным дают больше антибиотиков, чем корма. В-пятых, это яблоки. Экологически чистые фрукты стоят дороже, но токсическое воздействие пестицидов, которыми обрабатывают фрукты и овощи фактически может вызвать изменения метаболизма и способствовать набору веса.