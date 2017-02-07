Беременным женщинам стоит избегать лакрицы

7 февраля 2017 года, 18:48

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что во время беременности женщинам стоит избегать потребления большого количества лакрицы. Допустимое безопасное количество пока неизвестно.Специалисты Университета Хельсинки обнаружили, что дети, чьи матери во время беременности «злоупотребляли» продуктами из лакрицы, имели более низкий интеллект, чаще страдали синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также были способны запомнить меньший объем информации. У девочек, чьи матери употребляли лакрицу во время беременности, половое созревание началось раньше. В среднем разница в уровне интеллекта с теми, чьи мамы не употребляли лакрицу во время беременности, составляла примерно семь баллов.Исследование было проведено на 378 молодых мамах, половина из которых во время беременности употребляла большое количество лакрицы, а другая – мало или совсем не употребляла. Результаты были опубликованы в журнале «American Journal of Epidemiology».