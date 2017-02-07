Беременным женщинам стоит избегать лакрицы

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университета Хельсинки обнаружили, что дети, чьи матери во время беременности «злоупотребляли» продуктами из лакрицы, имели более низкий интеллект, чаще страдали синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также были способны запомнить меньший объем информации. У девочек, чьи матери употребляли лакрицу во время беременности, половое созревание началось раньше. В среднем разница в уровне интеллекта с теми, чьи мамы не употребляли лакрицу во время беременности, составляла примерно семь баллов.
Исследование было проведено на 378 молодых мамах, половина из которых во время беременности употребляла большое количество лакрицы, а другая – мало или совсем не употребляла. Результаты были опубликованы в журнале «American Journal of Epidemiology».
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