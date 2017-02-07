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Главная страница → Раздел: ПолитикаПосле проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома
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После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома


После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома
Фото: AmericaRU.com
Спустя несколько дней после того, как американские военные провели в Йемене операцию против Аль-Каиды, лидер террористической организации обнародовал аудиосообщение для нового президента США. Это была первая операция на Аравийском полуострове, одобренная Дональдом Трампом (Donald Trump).

В 11-минутной записи Касим аль-Райми (Qassim al-Rimi) осудил рейд. "Новый дурак Белого дома получил болезненный удар по лицу", - сказал он. Райми также утверждал, что десятки американцев были убиты и ранены, и это число резко отличается от того, которое сообщалось Соединенными Штатами. Должностные лица подтвердили смерть спецназовца ВМС, а также то, что трое товарищей Уильяма Оуэна получили ранения. Райми же заявил о гибели 14 мужчин, а также 11 детей и женщин.
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