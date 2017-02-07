В Мьянме арестовали буддийского монаха, у которого нашли более 4 миллионов таблеток метамфетамина

Фото: AmericaRU.com
По словам стражей порядка, монах был арестован в воскресенье, когда направлялся в северную часть штата Ракхайн, который граничит с Бангладеш. Полицейские действовали по наводке. Сотрудники Целевой группы по борьбе с наркотиками обнаружили 400 тысяч таблеток метамфетамина в машине монаха. При дальнейшем обыске его монастыря они нашли еще 4,2 миллиона таблеток, а также гранату и боеприпасы.
Советник штата Аун Сан Су Ки (Aung San Suu Kyi) сказал, что в автомобиле также были найдены миллион кьятов (769 долларов) наличными. "Это необычный случай, и когда мы были проинформированы о том, что в этом замешан монах, то все были в шоке", - сказал один из полицейских.
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