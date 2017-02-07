Если США и Китай не договорятся, то между странами вспыхнет война

7 февраля 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Отношения Пекина и Вашингтона довольно натянуты из-за ситуации в Южно-Китайском море, и китайские военные признали, что война может стать реальностью.Новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно угрожал Китаю сократить объем торговли. Ранее руководитель одного из крупнейших предприятий Китая предупредил, что если это произойдет и торговля будет прекращена, то между двумя странами развяжется война. Между тем, Коммунистическая партия выпустила свое первое заявление после избрания Трампа, в котором предупредила, что война между США и Китаем приведет к катастрофе в мире.Стив Бэннон, советник Трампа в Белом доме, сказал; "Мы собираемся начать войну в Южно-Китайском море в течение 5-10 лет. По этому поводу нет сомнений. Они размещают на своих островах авианосцы и устанавливают ракеты. Потом, они прямо нам в лицо говорят, что исторически это их море".