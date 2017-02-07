Если США и Китай не договорятся, то между странами вспыхнет война

Фото: AmericaRU.com
Новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно угрожал Китаю сократить объем торговли. Ранее руководитель одного из крупнейших предприятий Китая предупредил, что если это произойдет и торговля будет прекращена, то между двумя странами развяжется война. Между тем, Коммунистическая партия выпустила свое первое заявление после избрания Трампа, в котором предупредила, что война между США и Китаем приведет к катастрофе в мире.
Стив Бэннон, советник Трампа в Белом доме, сказал; "Мы собираемся начать войну в Южно-Китайском море в течение 5-10 лет. По этому поводу нет сомнений. Они размещают на своих островах авианосцы и устанавливают ракеты. Потом, они прямо нам в лицо говорят, что исторически это их море".
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома →
- Апелляционный суд заслушает аргументы о приказе на въезд иммигрантов в США →
- Китайский судья назвал Трампа «главным врагом верховенства закона» →
- Пенс выступил в защиту Трампа и раскритиковал судью, который заблокировал запрет на иммиграцию →
- Федеральный судья приостановил приказ Трампа, но многие визы уже отозваны →
- Трамп подписал уже больше 50 судебных исков →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109383
http://www.americaru.com/news/109383