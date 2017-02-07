Апелляционный суд заслушает аргументы о приказе на въезд иммигрантов в США

7 февраля 2017 года, 17:34

Фото: AmericaRU.com

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Министерство юстиции представит свои аргументы по делу о решении президента Дональда Трампа (Donald Trump) подписать приказ, ограничивающий поток иммигрантов в Соединенные Штаты.В прошлую пятницу окружной судья Джеймс Робарт (James Robart) приостановил запрет Трампа, «открыв окно» для людей из семи преимущественно мусульманских стран. 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско заслушает аргументы Министерства юстиции, а также адвокатов от Вашингтона и Миннесоты. «Угроза со стороны радикального исламского терроризма вполне реальна - просто посмотрите на то, что происходит в Европе и на Ближнем Востоке. Суды должны действовать быстро!», - написал Трамп в своем Твиттере в понедельник вечером.Трамп заявил, что приказ предназначен для защиты страны от угрозы терроризма. Противники указа президента говорят, что 90-дневный запрет на въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а также приостановление принятия беженцев на 120 дней, является незаконным.