Сепаратисты не забирают трупы своих подельников под Авдеевкой

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов остаются до сих пор не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня», - рассказали украинцы, отметив, что сепаратисты упорно отказываются от их предложения на время прекратить обстрелы для поиска погибших.
«Это ещё раз подтверждает, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине», - констатировали в штабе.
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