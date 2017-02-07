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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты не забирают трупы своих подельников под Авдеевкой
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Сепаратисты не забирают трупы своих подельников под Авдеевкой


Сепаратисты не забирают трупы своих подельников под Авдеевкой
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В результате боестолкновений под Авдеевкой российско-сепаратистские группировки понесли тяжелые потери. Однако трупы боевиков не эвакуируются. Об этом сообщил штаб антитеррористической операции.

«Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов остаются до сих пор не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня», - рассказали украинцы, отметив, что сепаратисты упорно отказываются от их предложения на время прекратить обстрелы для поиска погибших.

«Это ещё раз подтверждает, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине», - констатировали в штабе.

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