В России заключенного приговорили к штрафу за голодовку

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что Креков – заключенный архангельской колонии-поселения №3. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за насилие над представителем власти. В частности, по версии следствия, закованный в наручники мужчина укусил в бедро полицейского, нанеся ему царапину размером 1 см на 1 мм.
Находясь в колонии, Креков объявил голодовку в знак протеста против жестоких условий содержания. Мужчина голодал 27 дней, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В итоге, суд признал Крекова виновным в умышленном причинении вреда собственному здоровью и обязал его выплатить архангельской колонии 21,6 тысячу компенсации материального ущерба, а также почти 29 тысяч рублей за медицинскую помощь.
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