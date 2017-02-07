Вулкан на Марсе извергался 2 миллиарда лет подряд

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«За это время вокруг него сформировался устойчивый шлейф магмы в одной зоне на поверхности планеты», - отметил соавтор исследования Марк Кэффи (Mark Caffee) из университета Пердью. Он подчеркнул, что на Земле ничего подобного не существует.
По его словам, доказать, что вулкан извергался так долго, ученые смогли благодаря метеориту, упавшему на Землю. Вначале он врезался в Красную планету, попал в лаву от вулкана. Сила извержения выбросила его обратно в космос, и затем фрагмент попал на Землю более 2,5 миллиардов лет назад.
Марс знаменит своими вулканами. На планете находится самый крупный вулкан в Солнечной системе – Олимпус. Его высота составляет порядка 20 километров, он занимает площадь, равную Аризоне.
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