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Главная страница → Раздел: ПрогрессОгромная черная дыра ест звезду десять лет
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Огромная черная дыра «ест» звезду десять лет


Огромная черная дыра ест звезду десять лет
Фото: AmericaRU.com
Американские астрономы обнаружили космический эквивалент собаки, грызущей кость. Гигантская черная дыра поглощает звезду и, по расчетам экспертов, завершит этот процесс за 10 земных лет – это рекордно долго.

Большинство черных дыр поглощают звезду за год или меньше. Астроном Даченг Лин (Dacheng Lin) из университета Нью-Гэмпшира говорит, что нашел солнце, которое начало поглощаться черной дырой еще в 2005 году, и этот процесс продолжается.

Явление разворачивается в центре галактики в 1,8 миллиарда световых лет от Земли. Черная дыра XJ1500 + 0154 наблюдается из трех орбитальных телескопов, в том числе Chandra (NASA). Ученые зафиксировали «приливные взрывы», которые обычно происходят при пожирании звезды. Во время такого события звездные «обломки» отбрасываются наружу, а остальные засасывается в черную дыру. По мере погружения в дыру солнце нагревается, в результате происходит рентгеновская вспышка.

«Мы стали свидетелями эффектной и очень длительной смерти звезды. Ни разу мы не видели подобное событие столь ярко и долго», - отметил Лин. Звезда в два раза тяжелее Солнца «питает» черную дыру рекордно долго, и это необычно.
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