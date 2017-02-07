Огромная черная дыра «ест» звезду десять лет

Фото: AmericaRU.com
Большинство черных дыр поглощают звезду за год или меньше. Астроном Даченг Лин (Dacheng Lin) из университета Нью-Гэмпшира говорит, что нашел солнце, которое начало поглощаться черной дырой еще в 2005 году, и этот процесс продолжается.
Явление разворачивается в центре галактики в 1,8 миллиарда световых лет от Земли. Черная дыра XJ1500 + 0154 наблюдается из трех орбитальных телескопов, в том числе Chandra (NASA). Ученые зафиксировали «приливные взрывы», которые обычно происходят при пожирании звезды. Во время такого события звездные «обломки» отбрасываются наружу, а остальные засасывается в черную дыру. По мере погружения в дыру солнце нагревается, в результате происходит рентгеновская вспышка.
«Мы стали свидетелями эффектной и очень длительной смерти звезды. Ни разу мы не видели подобное событие столь ярко и долго», - отметил Лин. Звезда в два раза тяжелее Солнца «питает» черную дыру рекордно долго, и это необычно.
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