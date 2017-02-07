В джунглях Амазонки нашли 450 таинственных земляных построек

Фото: AmericaRU.com
Огромные геометрические траншеи были построены после того, как люди начали изменять леса Амазонки, считают ученые. Но цель формирования этих огромных рвов остается загадочной. Каждый геоглиф составляет порядка 11 метров в ширину, 4 метра – в глубину. Они были вырыты в разное время в течение 15 веков.
Первые геоглифы были найдены в 80-е годы прошлого века, когда началась активная вырубка лесов Амазонки под скотоводство, отметила Дженни Уотлинг (Jenny Watling), археолог из Университета Сан-Паулу в Бразилии, автор исследования.
Новый анализ Уотлинг предполагает, что люди начали изменение лесов более 4 тысяч лет назад. Найденный в этих местах уголь показывает, что первые переселенцы начали сжигать леса для расчистки территории. Ранее в бассейне Амазонки преобладал бамбук, теперь же здесь царят пальмы, поскольку они вырастают быстрее после очистки земли.
Геоглифы начали появляться, когда леса уже изменились. Возможно, эти были места ритуалов, поскольку возле входов в траншеи были найдены осколки раскрашенных горшков. Ученые рассматривают версию, что геоглифы были доисторическим супермаркетом на период сбора урожая.
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