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Главная страница → Раздел: УкраинаНационалистке Ле Пен, обещавшей отдать Крым России, не запретили въезд в Украину
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Националистке Ле Пен, обещавшей отдать Крым России, не запретили въезд в Украину


Националистке Ле Пен, обещавшей отдать Крым России, не запретили въезд в Украину
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Кандидатке в президенты Франции националистке Марин Ле Пен, неоднократно призывавшей узаконить аннексию Крыма, не запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на информированного высокопоставленного украинского чиновника.

«Решение о запрете на въезд Марин Ле Пен в Украину не принималось», - сообщил источник, отметив, что такой запрет ударил бы по имиджу Украины.

«Закрытием въезда мы бы лишь спровоцировали волну негативной критики в сторону Украины, прежде всего, со стороны сторонников Ле Пен», - объяснил чиновник.

Отметим, что Марин Ле Пен – глава французской ультраправой партии «Народны фронт». Она несколько раз публично обещала признать аннексированный Крым российской территорией в случае, если станет президентом Франции.

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