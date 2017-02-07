Националистке Ле Пен, обещавшей отдать Крым России, не запретили въезд в Украину

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«Решение о запрете на въезд Марин Ле Пен в Украину не принималось», - сообщил источник, отметив, что такой запрет ударил бы по имиджу Украины.
«Закрытием въезда мы бы лишь спровоцировали волну негативной критики в сторону Украины, прежде всего, со стороны сторонников Ле Пен», - объяснил чиновник.
Отметим, что Марин Ле Пен – глава французской ультраправой партии «Народны фронт». Она несколько раз публично обещала признать аннексированный Крым российской территорией в случае, если станет президентом Франции.
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