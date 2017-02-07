Хакеры «положили» несколько тысяч сайтов в «темной сети»

Фото: AmericaRU.com
Хакеры не только вскрыли сайты на базе Freedom Hosting II, но собрали все файлы и базы данных. Объем информации составил более 80 гигабайт материалов. Более половины этих сайтов является портала для распространения детской порнографии. Также в базу попали многочисленные ссылки на ботнеты - автоматизированные компьютерные сети, используемые для запуска DDoS-атак, рассылки спама и кражи частной информации. Взломщики также получили адреса электронной почты, имена пользователей и пароли из «темных» веб-сайтов.
Ранее исследователь кибербезопасности Сара Джейми Льюис (Sarah Jamie Lewis) выяснила, что Freedom Hosting II связана с 20% сайтов, работающих в темной части сети. На них можно попасть только через специальный браузер Tor.
«Темная сеть» - это термин, используемый для описания частных сайтов, которые доступны только с помощью специальных программных или через специальные настройки. Это могут быть законные сайты, работающие по защите коммуникаций политических и социальных активистов, противников диктаторских правительств, но также это и подпольные порталы нелегальной деятельности.
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