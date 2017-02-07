Tyson Foods обвиняют в завышении цен на курятину

7 февраля 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Крупнейший производитель мяса в США Tyson Foods стал объектом нового федерального расследования по обвинениям в манипулировании ценами на курятину.Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала расследование по поводу завышения цен на продукцию. Tyson Foods, которая занимается продажей свежей и замороженной курятины, а также других видов мяса, сотрудничает со следствием. Вместе с Tyson Foods обвиняется и 20 других производителей, включая Koch Foods, Pilgrim`s Pride, Perdue Farms и Sanderson Farms.Производителей винят в применении рыночных манипуляций, чтобы искусственно удерживать цены высокими на 98% курятины, продаваемой в Америке.