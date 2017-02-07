Tyson Foods обвиняют в завышении цен на курятину

Фото: AmericaRU.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала расследование по поводу завышения цен на продукцию. Tyson Foods, которая занимается продажей свежей и замороженной курятины, а также других видов мяса, сотрудничает со следствием. Вместе с Tyson Foods обвиняется и 20 других производителей, включая Koch Foods, Pilgrim`s Pride, Perdue Farms и Sanderson Farms.
Производителей винят в применении рыночных манипуляций, чтобы искусственно удерживать цены высокими на 98% курятины, продаваемой в Америке.
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