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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTyson Foods обвиняют в завышении цен на курятину
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Tyson Foods обвиняют в завышении цен на курятину


Tyson Foods обвиняют в завышении цен на курятину
Фото: AmericaRU.com
Крупнейший производитель мяса в США Tyson Foods стал объектом нового федерального расследования по обвинениям в манипулировании ценами на курятину.

Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала расследование по поводу завышения цен на продукцию. Tyson Foods, которая занимается продажей свежей и замороженной курятины, а также других видов мяса, сотрудничает со следствием. Вместе с Tyson Foods обвиняется и 20 других производителей, включая Koch Foods, Pilgrim`s Pride, Perdue Farms и Sanderson Farms.

Производителей винят в применении рыночных манипуляций, чтобы искусственно удерживать цены высокими на 98% курятины, продаваемой в Америке.
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