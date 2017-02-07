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В Украине к 5 годам тюрьмы приговорили двух интернет-сепаратистов


В Украине к 5 годам тюрьмы приговорили двух интернет-сепаратистов
Фото: AmericaRU.com
В Украине двух молодых людей, пропагандировавших «русский мир» в Интернете, приговорили к 5 годам тюремного заключения. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

«В конце февраля 2014 двое жителей Славянского района Донецкой области 1993 и 1994 годов рождения создали в социальной сети "Вконтакте" несколько групп... Осуществляя информационную поддержку террористических организации "ДНР" и "ЛНР", они размещал в созданных группах материалы антиукраинского характера», - рассказали в прокуратуре, отметив, что мужчины были арестованы украинскими спецслужбами в апреле 2015 года.

Несмотря на то, что на суде мужчины своей вины не признали, их объявили виновными в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. «Благодаря принципиальной позиции прокуратуры оба сторонника "русского мира" были приговорены к 5 годам лишения свободы», - уточнили в ведомстве.

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