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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПрезидент киноакадемии критикует Трампа по поводу запрета на въезд: Искусство не имеет границ
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Президент киноакадемии критикует Трампа по поводу запрета на въезд: «Искусство не имеет границ»


Президент киноакадемии критикует Трампа по поводу запрета на въезд: Искусство не имеет границ
Фото: AmericaRU.com
Во время торжества по случаю оглашения номинантов на премию «Оскар» президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс (Cheryl Boone Isaacs) раскритиковала запрет на въезд представителям мусульманских стран, принятый Дональдом Трампом.

«В этой комнате есть пустые стулья. Мы знаем причины. Но искусство не имеет границ», - отметила Шерил Бун Айзекс, президент Академии кинематографических искусств. Среди прочего, она отметила, что иранский режиссер Асгар Фархади, фильм которого номинирован как лучший иностранный фильм, вынужден бойкотировать церемонию из-за «несправедливого запрета».

«Сильные общества не применяют цензуру к искусству. Никакие запреты не могут остановить ни одного из нас», - подчеркнула Бун Айзекс.
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