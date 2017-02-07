Президент киноакадемии критикует Трампа по поводу запрета на въезд: «Искусство не имеет границ»

Фото: AmericaRU.com
«В этой комнате есть пустые стулья. Мы знаем причины. Но искусство не имеет границ», - отметила Шерил Бун Айзекс, президент Академии кинематографических искусств. Среди прочего, она отметила, что иранский режиссер Асгар Фархади, фильм которого номинирован как лучший иностранный фильм, вынужден бойкотировать церемонию из-за «несправедливого запрета».
«Сильные общества не применяют цензуру к искусству. Никакие запреты не могут остановить ни одного из нас», - подчеркнула Бун Айзекс.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- М. Найт Шьямалан уже решил снять продолжение «Сплита» →
- Дэмиен Шэзел получил награду гильдии режиссеров за «Ла Ла лэнд» →
- Анджелина Джоли раскритиковала Трампа →
- Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье →
- Фанат потратил 80 тысяч долларов на 90 процедур, чтобы стать похожим на Бритни Спирс →
- На что ежемесячно Джонни Депп тратит 30 тысяч долларов? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109361
http://www.americaru.com/news/109361