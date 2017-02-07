На Донбасс зашли две группы ВС России, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«В район н.п.Харцызск из Российской Федерации переброшено две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими ВС РФ», - рассказал депутат, отметив, что вместе с военными туда была переброшена и боевая техника: 8 гаубиц Д-30, 8 минометов калибра 120 мм, 14 БМП, а также 8 танков.
«Позже было зафиксировано перемещение данных БТГр противника в полном составе в направлении н.п.Макеевка», - поделился информацией Тымчук.
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