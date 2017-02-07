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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбасс зашли две группы ВС России, - ИС
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На Донбасс зашли две группы ВС России, - ИС


На Донбасс зашли две группы ВС России, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
На оккупированном Донбассе зафиксировано появление двух групп, укомплектованных кадровыми военнослужащими Вооруженных си России. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В район н.п.Харцызск из Российской Федерации переброшено две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими ВС РФ», - рассказал депутат, отметив, что вместе с военными туда была переброшена и боевая техника: 8 гаубиц Д-30, 8 минометов калибра 120 мм, 14 БМП, а также 8 танков.

«Позже было зафиксировано перемещение данных БТГр противника в полном составе в направлении н.п.Макеевка», - поделился информацией Тымчук.
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