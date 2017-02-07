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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики обстреляли посёлок на Донбассе. Погиб подросток
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Боевики обстреляли посёлок на Донбассе. Погиб подросток


Боевики обстреляли посёлок на Донбассе. Погиб подросток
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
В результате миномётного обстрела подконтрольного Киеву посёлка Курдюмовка смертельное ранение получил 15-летний подросток. Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В результате обстрела (мальчик – ред.) 2001 года рождения получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами ехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер», - рассказал Аброськин.

Он подчеркнул, что, несмотря на поступившую информацию, полицейские и врачи не вернулись обратно, а отправились в обстреливаемый посёлок для оказания помощи гражданам.
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