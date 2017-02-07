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Главная страница → Раздел: События/СкандалыКамера в машине полиции сняла метеорит, который осветил небо над Мичиганом
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Камера в машине полиции сняла метеорит, который осветил небо над Мичиганом


Камера в машине полиции сняла метеорит, который осветил небо над Мичиганом
Фото: AmericaRU.com
Офицер полиции Джим Декстер (Jim Dexter) из Лисла, штат Мичиган, находился в патруле рано утром, когда увидел, как огромная вспышка осветила небо. Падение метеорита над Мичиганом захватила камера на приборной панели в машине, и полицейский выложил видео в интернет.

Метеорит пронесся над Средним Западом и озером Мичиган в понедельник утром. Его падение наблюдали жители нескольких штатов. Департамент полиции Лисла опубликовал видео, которое сразу же стало вирусным – очевидцам хотелось понять, что же стало причиной яркой вспышки в утреннем небе.

Джим Декстер вовремя активировал камеру, чтобы заснять впечатляющие кадры падения метеорита над Америкой. Его видео показали на BBC, USA Today, CNN и на местных телеканалах. «Тихая, спокойная ночь была прервана яркой полосой в небе. Это было удивительно», - рассказывает Джим Декстер.

По данным Американского общества метеоритов, осколок упал в районе озера Мичиган, между Шебойгане и Манитовоком.
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