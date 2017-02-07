Женщина травила мужа-культуриста антифризом, добавляя его в стероиды

7 февраля 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Джейми Бейкер (Jamie Baker) признала себя виновной в отравлении своего мужа антифризом в 2013 году. Жительница Дэлавера добавляла отравляющее вещество в стероиды, которые принимал ее супруг, занимающийся бодибилдингом.Женщина медленно травила мужа, пока он не скончался. Джейми Бейкер грозит до 15 лет лишения свободы за смерть штангиста Джеймса Бейкера, который скончался по причине интоксикации этиленгликолем.Женщина вводила антифриз в жидкие стероиды с помощью шприца. Она знала, что Бейкер регулярно делает инъекции. Вещества, присутствующие в антифризе, формируют кристаллы, которые накапливаются в почках и приводят к их отказу, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.Бейкеры были женаты более 20 лет, у них есть две общие дочери.