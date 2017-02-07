Женщина травила мужа-культуриста антифризом, добавляя его в стероиды

Фото: AmericaRU.com
Женщина медленно травила мужа, пока он не скончался. Джейми Бейкер грозит до 15 лет лишения свободы за смерть штангиста Джеймса Бейкера, который скончался по причине интоксикации этиленгликолем.
Женщина вводила антифриз в жидкие стероиды с помощью шприца. Она знала, что Бейкер регулярно делает инъекции. Вещества, присутствующие в антифризе, формируют кристаллы, которые накапливаются в почках и приводят к их отказу, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Бейкеры были женаты более 20 лет, у них есть две общие дочери.
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