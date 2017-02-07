Голый мужчина украл такси и проехался через парк

7 февраля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Полиция Филадельфии сообщает, что голый мужчина похитил такси и лихо прокатился через переполненный людьми парк в шикарной части Филадельфии.Полицейские заявляют, что мужчина пристал к женщине, которая выходила из такси. Водитель выскочил, чтобы помочь пассажирки избавиться от наглеца, но нападавший оказался ловчее. Он быстро разделся и прыгнул на сидение водителя.Затем похититель такси проехал по площади Риттенхаус, разбил три припаркованные машины и, в конце концов, врезался в бордюр. Угонщика задержали на месте.Полиция доставила американца в больницу, в том числе – для психиатрической экспертизы. В результате инцидента никто не пострадал.