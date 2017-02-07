«ДНР» фальсифицирует удары ВСУ по Донецку из «Точки-У», - Тымчук

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Вечером 02.02.2017 в Киевском районе Донецка имел место мощный взрыв, ставший результатом детонации боеприпасов… Практически сразу после инцидента… из Генштаба ВС РФ и администрации президента РФ по линии российских "кураторов" на Донбассе пришло указание активно использовать данное происшествие с целью дискредитации ВС Украины, которые якобы ведут обстрелы жилых кварталов Донецка из тяжелых вооружений», - рассказал Тымчук, уточнив, что сепаратистам предписали распространять информацию о применении украинскими войсками реактивных систем залпового огня «Град», а также тактических ракетных комплексов «Точка-У».
«Эти сфальсифицированные "доказательства" будут подкреплены фрагментами тактических ракет типа 9М79 комплекса 9К79 "Точка-У", собранными на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, где пуски из данных комплексов проводятся регулярно... На фрагменты планируется нанести серийные номера партий и серий ракет данного типа, оставшихся на территории Украины после развала СССР согласно документации, которая имеется в наличии ГШ ВС РФ», - поделился информацией депутат. Он также добавил, что Москва требует предоставить ей конечные фальсифицированные материалы до 15 февраля.
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