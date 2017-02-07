Китайский судья назвал Трампа «главным врагом верховенства закона»

7 февраля 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Верховный судья Китая Хэ Фань (He Fan) назвал Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «главный врагом верховенства закона» из-за его противостояния с американскими судьями по поводу введения запрета на въезд представителей некоторых стран.Хэ Фань высказался в своем блоге после того, как Трамп назвал в Твиттере приговор судьи Джеймса Робарта, отказавшего в законности запрета, «нелепым решением, которое открывает страну для потенциальных террористических атак».Еще одно замечание верховного судья Китая о том, что концепция независимости судебной системы является «ошибочной», а западный идеал неподходящим для Китая, разожгло дебаты по теме в китайских юридических сообществах.