Китайский судья назвал Трампа «главным врагом верховенства закона»

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Хэ Фань высказался в своем блоге после того, как Трамп назвал в Твиттере приговор судьи Джеймса Робарта, отказавшего в законности запрета, «нелепым решением, которое открывает страну для потенциальных террористических атак».
Еще одно замечание верховного судья Китая о том, что концепция независимости судебной системы является «ошибочной», а западный идеал неподходящим для Китая, разожгло дебаты по теме в китайских юридических сообществах.
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