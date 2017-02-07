В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за котёнка в подъезде

Фото: AmericaRU.com
Звонок в службу спасения поступил в воскресенье, 5 февраля. Один из жильцов дома пожаловался, что в их подъезде поселился слепой котёнок, который «ведет себя агрессивно», а также «мешает входу и выходу».
Спасатели немедленно отправились на вызов и изловили пушистого забияку. К счастью, у котёнка нашлась хозяйка, которая его забрала.
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