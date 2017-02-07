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Главная страница → Раздел: В миреВ Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за котёнка в подъезде
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В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за котёнка в подъезде


В Кисловодске жители дома вызвали спасателей из-за котёнка в подъезде
Фото: AmericaRU.com
В российском Кисловодске спасатели пришли на помощь жителям многоквартирного дома, которых терроризировал слепой котёнок. Об этом сообщило агентство NEWSru.com, ссылаясь на местную службу спасения.

Звонок в службу спасения поступил в воскресенье, 5 февраля. Один из жильцов дома пожаловался, что в их подъезде поселился слепой котёнок, который «ведет себя агрессивно», а также «мешает входу и выходу».

Спасатели немедленно отправились на вызов и изловили пушистого забияку. К счастью, у котёнка нашлась хозяйка, которая его забрала.

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