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Главная страница → Раздел: В миреВ Кремле потребовали извинений от журналиста Fox News, назвавшего Путина убийцей
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В Кремле потребовали извинений от журналиста Fox News, назвавшего Путина убийцей


В Кремле потребовали извинений от журналиста Fox News, назвавшего Путина убийцей
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Журналист Fox News Билл О`Райли, который в интервью с президентом США назвал его российского коллегу Владимира Путина убийцей, с сарказмом ответил на требование Кремля извиниться. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что О`Райли, расспрашивая Трампа о его отношениях с Путиным, назвал россиянина убийцей. В ответ на это республиканец заявил, что в США тоже есть много убийц, и Америке лучше дружить с Россией.

Слова О`Райли возмутили Кремль. «Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Американский телеведущий с сарказмом ответил на такое требование. «Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения. Но на это может потребоваться некоторое время», - сказал О`Райли, добавив, что извинится перед Путиным в 2023 году.
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