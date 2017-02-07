В Кремле потребовали извинений от журналиста Fox News, назвавшего Путина убийцей

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Отметим, что О`Райли, расспрашивая Трампа о его отношениях с Путиным, назвал россиянина убийцей. В ответ на это республиканец заявил, что в США тоже есть много убийц, и Америке лучше дружить с Россией.
Слова О`Райли возмутили Кремль. «Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Американский телеведущий с сарказмом ответил на такое требование. «Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения. Но на это может потребоваться некоторое время», - сказал О`Райли, добавив, что извинится перед Путиным в 2023 году.
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