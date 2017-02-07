В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве

Фото: AmericaRU.com
«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», - рассказали представители прокуратуры.
Отметим, что Гафурова приговорили за недоносительство на некоего Равшана Акбарова. Он, по данным ФСБ РФ, в 2015 году проходил обучение в лагере боевиков в иракском Мосуле, а после вступил в ряды ИГИЛ. Самого Акбарова в прошлом году в России приговорили к 8 годам колонии.
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