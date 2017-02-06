Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:02 pm | Чикаго 2:02 pm | Сан-Франциско 12:02 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКакие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Какие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем?


Какие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем?
Фото: AmericaRU.com
Некоторые люди предпочитают игнорировать симптомы наступающей болезни, другие же напротив – чрезмерно бдительны. Немного болит рука? Это рак! Несколько лишних волос на расческе? Облысение!

Хорошо, когда человек следит за своим здоровьем, но не стоит из-за каждого нового симптома бежать к врачу, говорит остеопат Роб Даноф (Rob Danoff). Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.

1. Изменение почерка. Любые изменения почерка могут свидетельствовать о развитии тремора, который является ранним признаком болезни Паркинсона, особенно если буквы становятся мельче и расположены более тесно друг к другу.

2. Изменение кожи. Сухость и зуд кожи являются общей проблемой. Но если на кожу не влияют сезонные изменения, новое мыло или увлажняющий крем, то на загрубевшую кожу может повлиять высокое давление или проблемы с почками. Сухость и зуд могут быть вызваны проблемами с щитовидной железой.

3. Вам трудно подниматься по лестнице. Если ранее такого не было, то это может означать проблемы с сердцем или хроническое обструктивное заболевание легких.

4. Вы чувствуете головокружение, когда вы встаете. Это может быть как от обезвоживания, так и от анемии или болезни сердца.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109339
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus