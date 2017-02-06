Какие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем?

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Хорошо, когда человек следит за своим здоровьем, но не стоит из-за каждого нового симптома бежать к врачу, говорит остеопат Роб Даноф (Rob Danoff). Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.
1. Изменение почерка. Любые изменения почерка могут свидетельствовать о развитии тремора, который является ранним признаком болезни Паркинсона, особенно если буквы становятся мельче и расположены более тесно друг к другу.
2. Изменение кожи. Сухость и зуд кожи являются общей проблемой. Но если на кожу не влияют сезонные изменения, новое мыло или увлажняющий крем, то на загрубевшую кожу может повлиять высокое давление или проблемы с почками. Сухость и зуд могут быть вызваны проблемами с щитовидной железой.
3. Вам трудно подниматься по лестнице. Если ранее такого не было, то это может означать проблемы с сердцем или хроническое обструктивное заболевание легких.
4. Вы чувствуете головокружение, когда вы встаете. Это может быть как от обезвоживания, так и от анемии или болезни сердца.
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