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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Нью-Хейвене сотни демонстрантов заблокировали дорогу машине скорой помощи
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В Нью-Хейвене сотни демонстрантов заблокировали дорогу машине скорой помощи


В Нью-Хейвене сотни демонстрантов заблокировали дорогу машине скорой помощи
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в Нью-Хейвене сотни демонстрантов перекрыли дорогу, не дав машине скорой помощи довезти до больницы больного, находившегося в критическом состоянии. В результате инцидента на федеральной автостраде номер 95 был арестован один человек.

По словам стражей порядка, от 100 до 200 демонстрантов перекрыли полосы движения на трассе. После того, как просьбы о помощи со стороны сотрудников Департамента полиции Нью-Хейвена не сработали, полиция вынуждена была применить перечный газ. В то время, как полицейские предпринимали меры по освобождению автострады, медики были вынуждены приступить к реанимации тяжело больного пациента прямо в машине скорой.

Полиция пыталась найти лидера демонстрации, который «руководил» протестом с помощью микрофона и громкоговорителя. В конце-концов, они определили его как 67-летнего Нормана Климента (Norman Clement). Он был обвинен в подстрекательстве к мятежу, хулиганстве, сопротивлении при аресте и безрассудном использовании шоссе пешеходом.
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