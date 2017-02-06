В Нью-Хейвене сотни демонстрантов заблокировали дорогу машине скорой помощи

Фото: AmericaRU.com
По словам стражей порядка, от 100 до 200 демонстрантов перекрыли полосы движения на трассе. После того, как просьбы о помощи со стороны сотрудников Департамента полиции Нью-Хейвена не сработали, полиция вынуждена была применить перечный газ. В то время, как полицейские предпринимали меры по освобождению автострады, медики были вынуждены приступить к реанимации тяжело больного пациента прямо в машине скорой.
Полиция пыталась найти лидера демонстрации, который «руководил» протестом с помощью микрофона и громкоговорителя. В конце-концов, они определили его как 67-летнего Нормана Климента (Norman Clement). Он был обвинен в подстрекательстве к мятежу, хулиганстве, сопротивлении при аресте и безрассудном использовании шоссе пешеходом.
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