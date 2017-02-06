70 процентов пожилых американцев ждут невероятные расходы

6 февраля 2017 года, 20:54

Фото: AmericaRU.com

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Мы много слышим о том, что здравоохранение является тяжелым бременем для пенсионеров. На самом деле, среднестатистическая пара в возрасте 65 лет на пенсии тратит около 377 тысяч долларов на расходы на здравоохранение. Однако это без учета долгосрочных расходов на уход, такие как дома престарелых.Примерно 70 процентов американцев, которые достигают 65-летнего возраста, нуждаются в уходе в какой-то момент времени. И это удовольствие не из дешевых. По оценкам Genworth Financial, в 2016 году стоимость проживания в доме престарелых в среднем по стране составляла 3628 долларов в месяц.Хотя страхование может помочь покрыть стоимость проживания в доме престарелых, но оно не полностью покроет расходы. Вот почему так важно откладывать деньги на пенсию, еще когда вы работаете. Хорошая новость заключается в том, что если вы будете копить деньги и разумно их инвестировать, то позже расходы покажутся менее непреодолимыми. И чем раньше вы начнете экономить, тем больше накопите.