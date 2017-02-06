Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:02 pm | Чикаго 2:02 pm | Сан-Франциско 12:02 pm
Главная страница → Раздел: Экономика70 процентов пожилых американцев ждут невероятные расходы
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

70 процентов пожилых американцев ждут невероятные расходы


70 процентов пожилых американцев ждут невероятные расходы
Фото: AmericaRU.com
Мы много слышим о том, что здравоохранение является тяжелым бременем для пенсионеров. На самом деле, среднестатистическая пара в возрасте 65 лет на пенсии тратит около 377 тысяч долларов на расходы на здравоохранение. Однако это без учета долгосрочных расходов на уход, такие как дома престарелых.

Примерно 70 процентов американцев, которые достигают 65-летнего возраста, нуждаются в уходе в какой-то момент времени. И это удовольствие не из дешевых. По оценкам Genworth Financial, в 2016 году стоимость проживания в доме престарелых в среднем по стране составляла 3628 долларов в месяц.

Хотя страхование может помочь покрыть стоимость проживания в доме престарелых, но оно не полностью покроет расходы. Вот почему так важно откладывать деньги на пенсию, еще когда вы работаете. Хорошая новость заключается в том, что если вы будете копить деньги и разумно их инвестировать, то позже расходы покажутся менее непреодолимыми. И чем раньше вы начнете экономить, тем больше накопите.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109335
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus