70 процентов пожилых американцев ждут невероятные расходы

Фото: AmericaRU.com
Примерно 70 процентов американцев, которые достигают 65-летнего возраста, нуждаются в уходе в какой-то момент времени. И это удовольствие не из дешевых. По оценкам Genworth Financial, в 2016 году стоимость проживания в доме престарелых в среднем по стране составляла 3628 долларов в месяц.
Хотя страхование может помочь покрыть стоимость проживания в доме престарелых, но оно не полностью покроет расходы. Вот почему так важно откладывать деньги на пенсию, еще когда вы работаете. Хорошая новость заключается в том, что если вы будете копить деньги и разумно их инвестировать, то позже расходы покажутся менее непреодолимыми. И чем раньше вы начнете экономить, тем больше накопите.
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