К устранению Анащенко мог быть причастен Плотницкий, - Тымчук

Фото: AmericaRU.com / lug-info.com
«Сотрудники "МГБ ЛНР" и представители "госструктур ЛНР" пытаются распространять версию об уничтожении "начальника управления народной милиции ЛНР", "полковника" О.Анащенко некоей украинской ДРГ», - рассказал депутат, отметив, что в «ДНР» и среди «силовиков», и среди «чиновников» в эту версию никто не верит.
«Общепризнанная версия – о ликвидации О.Анащенко по приказу главаря "ЛНР" И.Плотницкого на почве личного конфликта», - уточнил координатор ИС.
Отметим, что Анищенко был убит в Луганске в субботу, 4 февраля. Автомобиль, в котором он ехал, был взорван.
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