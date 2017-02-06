Сколько надо будет играть в футбол, чтобы сжечь съеденные во время Суперкубка закуски?

6 февраля 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Жареные куриные крылышки с хрустящей корочкой невероятно вкусные, особенно если поедать их во время просмотра Суперкубка. Но готовы ли вы пробежать по футбольному полю туда и обратно 149 раз, чтобы сжечь калории от порции в 10 крылышек?Доктор Чарльз Платкин (Charles Platkin) из медицинского центра колледжа Хантера в Нью-Йорке, редактор DietDetective .com, сравнил эквиваленты тренировок и количество калорий, получаемых от закусок. Оказалось, что всего лишь 10 крылышек Buffalo дают столько калорий, сколько сжечь может бег через 149 футбольных полей. Если добавить к крылышкам, которые дают 950 калорий, добавить три соус Blue cheese, блюдо составит 1400 калорий. Фрикадельки, сыр проволоне и соус маринара добавят еще 932 калории.Чтобы нейтрализовать 4 бутылки темного пива, каждому американцу придется сыграть 6 игр в футбол на профессиональном уровне.За время просмотра Суперкубка американцы съедают около 1,3 миллиардов куриных крыльев. Эксперт советует тем, кто хочет снизить калорийность любимого блюда, не добавлять в него сырный соус. Лучше всего – готовить крылышки самостоятельно более здоровым способом выпекания, а не жарки. Фрикадельки можно делать из нежирной индейки. Если хочется пива, то стоит выбирать светлые фильтрованные сорта.