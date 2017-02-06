Американские подростки используют самопальные электронные сигареты

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Как пишет сайт Vape, этот альтернативный метод получил название dripping. Он позволяет получить более густой пар, что усиливает вкус и концентрацию веществ. Жидкость вручную добавляется на открытую нагревательную катушку электронной сигареты через каждые несколько затяжек.
Доктор Сучитра Кришнан-Зарин (Suchitra Krishnan-Sarin), ведущий автор и профессор кафедры психиатрии в Йельской школы медицины университета и ее коллеги опросили подростков в восьми округах штата Коннектикут. Оказалось, что из 1874 подростков, которые курят электронные сигареты, 26% применяют метод «капания».
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