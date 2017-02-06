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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые говорят, что жидкая вода с Марса сбежала
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Ученые говорят, что жидкая вода с Марса «сбежала»


Ученые говорят, что жидкая вода с Марса сбежала
Фото: AmericaRU.com
Ученые долгое время считали, что Марс потерял свою жидкую воду постепенно, за длительный период времени. Новая теория показывает, что вода с Марса могла исчезнуть за короткий срок – она просто испарилась по определенному пути.

Команда астрофизиков из университета Колорадо в Боулдере заявляет, что обнаружила «путь побега» воды с Красной планеты - через атмосферу. Специалисты считают, что из-за повышенной циркуляции водорода в атмосфере частицы воды улетучились в космос очень быстро. К таким выводам ученые пришли на основе данных Mars Express.

Зонд получил доказательства того, что в теплое время на планете молекулы воды поднимают в атмосфере выше, поскольку на Марсе нет «холодной ловушки», которая удерживает воду близко к грунту. После попадания в среднюю часть атмосферы Марса, частиц подвергаются воздействию ультрафиолета, который расщепляет их на кислород и водород. Последний легче, потому легко «сбегает» воздействия силы гравитации Красной планеты.

Это позволяет предположить, что Марс, возможно, потерял воду стремительно – быстрее, чем считалось ранее.
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