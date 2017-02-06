Ученые говорят, что жидкая вода с Марса «сбежала»

Фото: AmericaRU.com
Команда астрофизиков из университета Колорадо в Боулдере заявляет, что обнаружила «путь побега» воды с Красной планеты - через атмосферу. Специалисты считают, что из-за повышенной циркуляции водорода в атмосфере частицы воды улетучились в космос очень быстро. К таким выводам ученые пришли на основе данных Mars Express.
Зонд получил доказательства того, что в теплое время на планете молекулы воды поднимают в атмосфере выше, поскольку на Марсе нет «холодной ловушки», которая удерживает воду близко к грунту. После попадания в среднюю часть атмосферы Марса, частиц подвергаются воздействию ультрафиолета, который расщепляет их на кислород и водород. Последний легче, потому легко «сбегает» воздействия силы гравитации Красной планеты.
Это позволяет предположить, что Марс, возможно, потерял воду стремительно – быстрее, чем считалось ранее.
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