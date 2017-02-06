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Ученые, возможно, обнаружили потерянный континент


Ученые, возможно, обнаружили потерянный континент
Фото: AmericaRU.com
Людям придется пересмотреть принятые модели древней Земли. Исследователи нашли доказательства того, что когда-то существовал континент, названный Морития, и теперь ученые пытаются обнаружить его останки.

Команда ученых обнаружила на Маврикии камни с присутствием кристаллов циркона, которым почти на 2 миллиарда лет больше, чем самому острову (Маврикию порядка 9 миллионов лет). Специалисты утверждают, что это признак того, что под островок скрывается часть древней континентальной плиты. Скорее всего, кристаллы подняты на поверхность вулканической магмой.

Как показало исследование, опубликованное в Popular Science, останки древнего континента Морития теперь можно найти в Индийском океане. Кристаллы Маврикия и Мадагаскара имеют один возраст – скорее всего, острова несут следы одного континента, который появился после распада суперконтинента Гондваны.
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