Ученые, возможно, обнаружили потерянный континент

Фото: AmericaRU.com
Команда ученых обнаружила на Маврикии камни с присутствием кристаллов циркона, которым почти на 2 миллиарда лет больше, чем самому острову (Маврикию порядка 9 миллионов лет). Специалисты утверждают, что это признак того, что под островок скрывается часть древней континентальной плиты. Скорее всего, кристаллы подняты на поверхность вулканической магмой.
Как показало исследование, опубликованное в Popular Science, останки древнего континента Морития теперь можно найти в Индийском океане. Кристаллы Маврикия и Мадагаскара имеют один возраст – скорее всего, острова несут следы одного континента, который появился после распада суперконтинента Гондваны.
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