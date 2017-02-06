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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПриложение Google для Суперкубка обрушило работу систем умного дома
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Приложение Google для Суперкубка обрушило работу систем «умного дома»


Приложение Google для Суперкубка обрушило работу систем умного дома
Фото: AmericaRU.com
Программы управления домом Google Home оказались уязвимы даже от одного приложения. Согласно отчету компании Alphabeth, многие системы «умный дом» обрушились от добавления ПО для просмотра Суперкубка.

Многие пользователи написали в Твиттере, что платное приложение Суперкубка нарушило работу Google Home. Во время запуска рекламы в приложении системы начали давать сбой.

Это не первый раз, когда домашние помощники пострадали из-за несоответствия цифровому телевидению. Ранее Amazon Echos испытали серию проблем, когда пользователи начали включать телеканалы в интернете.
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