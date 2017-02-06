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Главная страница → Раздел: В миреЕлизавета II отмечает 65-летие на троне Великобритании
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Елизавета II отмечает 65-летие на троне Великобритании


Елизавета II отмечает 65-летие на троне Великобритании
Фото: AmericaRU.com
Британская королева Елизавета II отмечается 65 лет со дня, когда она взошла на престол. Ее правление длится едва ли не дольше всех королей в истории – при том, что принцесса вообще не должна была становиться королевой.

Больше того, ее отец тоже не должен был стать королем. Знаменитый монарх Георг VI был вторым в очереди престолонаследия и получил корону после того, как его брат Эдуард VIII отказался от престола в 1936 году. И хотя ее отец был стеснительным человеком, заикой, ему пришлось возглавить страну в тяжелый период Второй мировой войны и вдохновить народ на борьбу. Георг умер рано, поскольку очень много курил, и его старшая дочь, которой было только 25 лет, вынуждена была занять престол.

Сегодня Ее Величеству – 90 лет. Елизавета – первая королева в истории Британия, которая отмечает сапфировый юбилей правления. Праздник она собирается отметить спокойно в своей резиденции в Сэндрингэме, сообщают представители Букингемского дворца.
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