Apple, Google и 95 других компаний США подписались против временного запрета Трампа на въезд мигрантов

6 февраля 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Apple, Google и Microsoft и еще 95 технологических компания Америки подписали экспертное заключение против распоряжения Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на въезд мигрантов из определенных стран. По словам представителей этих компаний, запрет «наносит значительный вред американскому бизнесу».Экспертное заключение подано в Апелляционный суд США по 9-й округу, где рассматривается иск против Трампа по поводу подписания этого запрета. Под заключением подписались также такие крупные производственные и IT-корпорации как Facebook, eBay, Microsoft, Netflix, Intel, Twitter, Levi Strauss, Chobani и Uber.В списке отсутствуют Amazon, HP, Oracle и Yahoo, хотя генеральный директор Amazon Джефф Безос поддержал иск против запрета на въезд гражданам мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Новый приказ Трампа по вопросам иммиграции является одним из самых спорных решений новой администрации. Технологический сектор особенно чувствителен к резким изменениям в иммиграционной политике, поскольку его часть состоит из мигрантов.