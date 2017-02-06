Apple, Google и 95 других компаний США подписались против временного запрета Трампа на въезд мигрантов

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Экспертное заключение подано в Апелляционный суд США по 9-й округу, где рассматривается иск против Трампа по поводу подписания этого запрета. Под заключением подписались также такие крупные производственные и IT-корпорации как Facebook, eBay, Microsoft, Netflix, Intel, Twitter, Levi Strauss, Chobani и Uber.
В списке отсутствуют Amazon, HP, Oracle и Yahoo, хотя генеральный директор Amazon Джефф Безос поддержал иск против запрета на въезд гражданам мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Новый приказ Трампа по вопросам иммиграции является одним из самых спорных решений новой администрации. Технологический сектор особенно чувствителен к резким изменениям в иммиграционной политике, поскольку его часть состоит из мигрантов.
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