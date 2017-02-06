М. Найт Шьямалан уже решил снять продолжение «Сплита»

Фото: AmericaRU.com
«У меня уже есть план на 11 страниц для следующего фильма «Сплит». Я не могу сказать, что это будет, но если вы видели первую часть, вы почувствуете», - написал режиссер в Твиттере. Кинематографист из Питтсбурга намекнул, что «Сплит» станет серией связанных историй, а не франшизой.
«Сплит» за минувшие выходные заработал в американском прокате 14,6 миллионов долларов. Общая касса за три недели показа составила 98,7 миллионов.
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