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Россияне признали гомеопатию лженаукой


Россияне признали гомеопатию лженаукой
Фото: AmericaRU.com
Россия стала первой страной в мире, официально признавшей гомеопатию лженаукой. Соответствующее решение приняла комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

«Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными… Лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований… Принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», - заявили представители комиссии, отметив также, что гомеопатия совсем не безвредна, так как пациенты не получают от таких препаратов необходимой помощи.

«В научном сообществе гомеопатия на сегодня рассматривается как лженаука. Ее применение в медицине противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие», - констатировали в РАН.
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