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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ вагоне метро Нью-Йорка вандалы изобразили граффити с нацистской символикой
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В вагоне метро Нью-Йорка вандалы изобразили граффити с нацистской символикой


В вагоне метро Нью-Йорка вандалы изобразили граффити с нацистской символикой
Фото: AmericaRU.com
В одной из вагонов метров Нью-Йорка собралась толпа людей, чтобы стереть скандальное граффити дезинфекторов для рук. Вандалы изобразили нацистский символ на стене вагона.

В субботу вечером адвокат Грегори Локк (Gregory Locke) вошел в вагоне метро и увидел несколько граффити, изображенных поверх рекламы. После нескольких минут молчаливого обдумывания Локк и другой пассажиров, сидевший по соседству, начали стирать рисунки подручными средствами. Еще один человек предложил дезинфицирующее средств для рук со спиртом, чтобы удалить маркер. Кто-то предложил куски ткани.

За две минуты в вагоне столпилось несколько десятков человек, оттиравших скандальные надписи со стен.

Сотни людей прокомментировали или репостнули пост Локка об инциденте в Twitter, в том числе дочь бывшего Президента США Челси Клинтон. Многие люди связывают усиление активности радикалов в Америке с приходом Трампа в Белый дом.
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