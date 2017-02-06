В вагоне метро Нью-Йорка вандалы изобразили граффити с нацистской символикой

Фото: AmericaRU.com
В субботу вечером адвокат Грегори Локк (Gregory Locke) вошел в вагоне метро и увидел несколько граффити, изображенных поверх рекламы. После нескольких минут молчаливого обдумывания Локк и другой пассажиров, сидевший по соседству, начали стирать рисунки подручными средствами. Еще один человек предложил дезинфицирующее средств для рук со спиртом, чтобы удалить маркер. Кто-то предложил куски ткани.
За две минуты в вагоне столпилось несколько десятков человек, оттиравших скандальные надписи со стен.
Сотни людей прокомментировали или репостнули пост Локка об инциденте в Twitter, в том числе дочь бывшего Президента США Челси Клинтон. Многие люди связывают усиление активности радикалов в Америке с приходом Трампа в Белый дом.
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