В вагоне метро Нью-Йорка вандалы изобразили граффити с нацистской символикой

6 февраля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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В одной из вагонов метров Нью-Йорка собралась толпа людей, чтобы стереть скандальное граффити дезинфекторов для рук. Вандалы изобразили нацистский символ на стене вагона.В субботу вечером адвокат Грегори Локк (Gregory Locke) вошел в вагоне метро и увидел несколько граффити, изображенных поверх рекламы. После нескольких минут молчаливого обдумывания Локк и другой пассажиров, сидевший по соседству, начали стирать рисунки подручными средствами. Еще один человек предложил дезинфицирующее средств для рук со спиртом, чтобы удалить маркер. Кто-то предложил куски ткани.За две минуты в вагоне столпилось несколько десятков человек, оттиравших скандальные надписи со стен.Сотни людей прокомментировали или репостнули пост Локка об инциденте в Twitter, в том числе дочь бывшего Президента США Челси Клинтон. Многие люди связывают усиление активности радикалов в Америке с приходом Трампа в Белый дом.