Российского боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBС из-за допинга

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«На данный момент он исключен из рейтинга», - заявил глава совета.
Отметим, что в допинг был обнаружен в пробе Поветкина, взятой 6 декабря прошлого года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС. Допинг-проба россиянина дала положительный результат на остарин, внесённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых в 2008 году. Данный препарат способен повышать физическую выносливость, а также увеличивать мышечную массу.
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