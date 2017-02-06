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Главная страница → Раздел: В миреРоссийского боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBС из-за допинга
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Российского боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBС из-за допинга


Российского боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBС из-за допинга
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Известный российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBС) из-за обнаружения допинга в его анализах. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на президента WBС Маурисио Сулеймана.

«На данный момент он исключен из рейтинга», - заявил глава совета.

Отметим, что в допинг был обнаружен в пробе Поветкина, взятой 6 декабря прошлого года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС. Допинг-проба россиянина дала положительный результат на остарин, внесённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых в 2008 году. Данный препарат способен повышать физическую выносливость, а также увеличивать мышечную массу.

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