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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСудья из Айдахо приговорил насильника 14-летней девочки к целибату до женитьбы
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Судья из Айдахо приговорил насильника 14-летней девочки к целибату до женитьбы


Судья из Айдахо приговорил насильника 14-летней девочки к целибату до женитьбы
Фото: AmericaRU.com
Судья штата Айдахо приговорил 19-летнего Коди Эрреру (Cody Herrera), обвиняемого в изнасиловании 14-летней девочки, к безбрачию до момента, пока он не вступит в брак.

Целибат до женитьбы неожиданно стал частью наказания для совершеннолетнего парня, признанного виновным в изнасиловании подростка. Судья окружного суда Рэнди Стокер приговорил Коди Эрреру из Твин Фоллс до 15 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на год с целью прохождения программы реабилитации.

Если Эррера успешно пройдет программу, то сможет претендовать на условный условно, но с оговоркой – если не будет заниматься сексом до момента, пока не женится. Стокер решил, что именно такое условие подходит в качестве проверки, поскольку Эррера в ходе следствия признался, что у него было 34 сексуальных партнерши.

В марте обвиняемый признался в изнасиловании 14-летней девочки. Мать жертвы заявила, что он целенаправленно преследовал ребенка длительное время с целью «добиться своего».
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