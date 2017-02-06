Украинские пограничники спасли мужчину от взбесившегося волка

Фото: AmericaRU.com
Находясь дома после службы, пограничники услышали крики мужчины. «Выбежав на улицу, они увидели, что на местного жителя напало дикое животное и бросились ему на помощь. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа», - рассказали в ГПСУ.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента травмы получил местный житель и один пограничник. Они были немедленно госпитализированы. Сейчас их состояние удовлетворительное.
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