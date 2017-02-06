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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские пограничники спасли мужчину от взбесившегося волка
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Украинские пограничники спасли мужчину от взбесившегося волка


Украинские пограничники спасли мужчину от взбесившегося волка
Фото: AmericaRU.com
На Черниговщине украинские пограничники, рискуя собственной жизнью, спасли местного жителя, на которого напал взбесившийся волк. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Находясь дома после службы, пограничники услышали крики мужчины. «Выбежав на улицу, они увидели, что на местного жителя напало дикое животное и бросились ему на помощь. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа», - рассказали в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента травмы получил местный житель и один пограничник. Они были немедленно госпитализированы. Сейчас их состояние удовлетворительное.

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