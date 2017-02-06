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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ДНР нашли новый способ вымогания денег у мирных граждан, - ИС
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Боевики «ДНР» нашли новый способ вымогания денег у мирных граждан, - ИС


Боевики ДНР нашли новый способ вымогания денег у мирных граждан, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Пророссийские боевики вымогают деньги с мирных жителей Донбасса, угрожая разместить артиллерийские позиции около их домов. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«"Контрразведка МГБ ДНР" доложила "руководству ДНР" о зафиксированных в последние дни в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и ряде других прифронтовых н.п. "ДНР" множественных случаях вымогательства денег боевиками от местных жителей за то, чтобы возле их домов не располагались артиллерийские позиции, а также скопления военной техники и вооружения», - рассказал депутат, отметив, что российские кураторы оценили данную информацию и приказали обустраивать артпозиции только в заранее определённых точках.

Кроме того, по мнению россиян, расследоваться должны только случаи нарушения данного приказа, а не шантаж. «Случаи вымогательства боевиками денег, если это не мешает выполнению боевых задач, расследоваться не должны. Таким образом, "по пути" к определенным местам позиций боевики имеют полную возможность имитировать подготовку к стрельбе у любых жилых домов и иных объектов, вымогая у населения деньги», - уточнил Тымчук.

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